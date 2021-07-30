Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников оценил отмену перчаточного режима в Москве и назвал ее «победой разума». По мнению медика, смягчение мер, принятых против коронавируса, говорит о том, что эпидеомилогическая ситуация в столице взята под контроль, написал он в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что отмена перчаточного режима в Москве ему «особенно приятна». По его мнению, уход от демонизации вируса помогает взять ситуацию под контроль, сконцентрироваться на важных вещах, а также проявить уважение к гражданам. «Отмена перчаток в Москве — победа разума», — подчеркнул телеведущий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах Москвы. Он уточнил, что эти средства защиты можно не носить в транспорте, магазинах и других подобных местах. Требование носить перчатки в общественных местах действовало в Москве с 12 мая 2020 года.

По мнению мэра, ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели значительно улучшилась. Собянин заявил, что благодаря этому обстоятельству можно продолжить постепенно смягчать действующие ограничения.