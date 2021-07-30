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Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели существенно улучшилась. Об этом он написал в своем блоге.

По словам градоначальника, достичь этого удалось благодаря «массовой вакцинации и другим мерам профилактики». Он отметил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки Собянин также отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Масочный режим, тем не менее, в Москве сохраняется.

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