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В России третий раз за месяц выявили рекордное число умерших от коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России в третий раз за месяц выявили антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии. За минувшие 24 часа скончались 799 пациентов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Такие же показатели смертности были зафиксированы в стране 16 и 24 июля. Общее число летальных исходов составило 156 977.

Ранее стало известно, что в России в четверг, 29 июля, выявили 23 270 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 218 502.

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