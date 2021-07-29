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В России выявили 23 270 случаев коронавируса

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за минувшие сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 218 502. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.

23 270
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в России зафиксировали 22 420 новых случаев COVID-19. Темп прироста составил 0,38 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3356 случаев), в Санкт-Петербурге (1925 случаев), Московской области (1325 случаев) и Нижегородской области (537 случаев). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (11 случаев), Ненецком автономном округе (11 случаев) и в Магаданской области (30 случаев).

За сутки в стране скончались 799 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии — 156 977.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 834, общий — 5 568 363.

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