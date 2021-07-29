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Врач предупредил о возможных последствиях коронавируса у детей

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Фото: Emily Elconin / Reuters

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил россиян о возможных осложнениях у детей после коронавируса в беседе с РИА Новости.

По словам врача, обычно у детей заболевание протекает легче. Однако у 30 процентов заболевших могут развиться постковидные осложнения. Среди них — поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Горелов подчеркнул, что риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.

Специалист также добавил, что большинству заболевших коронавирусом детей от 14 до 17 лет. Это связано с тем, что представители данной возрастной категории более социально активны и мобильны.

Ранее сообщалось, что у детей и подростков коронавирус может стать причиной слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии.

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