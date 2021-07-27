Вирусолог заявил об увеличении в 26 раз случаев COVID-19 среди грудных детей

Заболеваемость коронавирусом среди грудных детей в России увеличилась в 26 раз из-за «дельта»-варианта COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС.

«Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом», — заявил Тимаков.

По словам вирусолога, осенью в России начнется подъем заболеваемости коронавирусом, потому что россияне вернутся из отпусков.

Инфекционист также отметил, что антипрививочников в России всего около пяти процентов. Остальные люди либо сомневаются, либо тревожно относятся к ситуации с вакцинацией.

Тимаков также добавил, что вероятность повторно заразиться COVID-19 через полгода после перенесенного заболевания вырастает каждый месяц на 5-10 процентов. Инфекционист считает, что способ избежать повторного заражения — ревакцинация.

Ранее врач Коновалов назвал способ защитить маленьких детей от коронавируса. По его словам, это можно сделать только благодаря привитым взрослым. Он заявил, что, согласно исследованиям, дети младшего возраста реже, чем подростки, являются разносчиками инфекции.