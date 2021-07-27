Российский вирусолог заявил о росте вероятности повторного заражения COVID-19

Российский вирусолог Евгений Тимаков заявил, что вероятность повторно заразиться COVID-19 через полгода после перенесенного заболевания каждый месяц возрастает на 5-10 процентов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС.

По его словам, способом избежать повторного заражения является ревакцинация.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все существующие в стране вакцины подходят для повторной вакцинации от коронавируса. Он уточнил, что необходимый для защиты от заражения уровень иммунитета пока точно не назван, ведутся исследования. Мурашко добавил, что министерство рекомендует россиянам проходить ревакцинацию через шесть месяцев после первой прививки.

Как заявляла доктор медицинских наук Сусанна Харит, для максимальной эффективности вакцинации от коронавируса стоит делать повторную прививку другим препаратом, а не тем же, которым была сделана первая вакцинация. По ее словам, изначально предполагалось, что менять препарат не нужно, однако позднее в Европе провели исследование по сочетанию двух вакцин. Она добавила, что российские исследования еще не закончены.