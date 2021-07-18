Ученый заявил о достижении коллективного иммунитета в России

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что, по предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг около 60 процентов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Мы достигли в целом по стране около 60 процентов, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом», — сказал ученый. При этом, по его словам, необходимо дойти до уровня в 90 процентов.

Ранее сообщалось, что число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, за последнее время увеличилось почти в два раза. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, растет и количество желающих пройти ревакцинацию. По словам премьера, с учетом растущего спроса, нужно увеличить объемы производства.

18 июля в России за последние сутки снова выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса — 25 018. Общее число с начала пандемии составило 5 958 133. Больше всего заражений выявлено в Москве (4357 случаев), Московской области (2564 случая) и Санкт-Петербурге (1941 случай). Меньше всего — в Магаданской области (30 случаев), Ненецком (15 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономных округах.