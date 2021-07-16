В России выросло число желающих вакцинироваться от COVID-19

Премьер Мишустин заявил об увеличении числа желающих вакцинироваться в России почти вдвое

Число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, за последнее время увеличилось почти в два раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, растет и количество желающих пройти ревакцинацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам премьера, с учетом растущего спроса, нужно увеличить объемы производства. «Важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах РФ. Производители вакцин должны выполнять взятые на себя обязательства, понимая, что этот вопрос является приоритетным в условиях распространения коронавируса», — отметил министр.

Ранее премьер поручил поднять уровень коллективного иммунитета населения к COVID-19. Его необходимо довести до 80-90 процентов.