Россиянам назвали способ достичь максимальной эффективности вакцинации

Для максимальной эффективности вакцинации от COVID-19 стоит делать ревакцинацию другим препаратом а не тем же, которым была сделана первая вакцинация. Такой способ назвала внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Сусанна Харит, передает телеканал 78.ru.

По словам Харит, изначально предполагалось, что менять препарат не нужно, и следует прививаться тем же, что и в первый раз. Однако позднее в Европе провели исследование по сочетанию двух вакцин.

«Результаты очень неплохие. И меньше реакций, чем, когда две одинаковых, и более высокий иммунитет», — сказала она.

Она добавила, что российские исследования еще не закончены, поэтому специалисты пока не рекомендуют делать ревакцинацию разными препаратами.

Ранее россиянам рассказали, что пока длится пандемия коронавируса, схема ревакцинации через каждые полгода может быть оправдана. По словам завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаила Костина, ближайшие 5-10 лет, возможно, придется делать повторную прививку каждый год.