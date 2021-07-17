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Российский иммунолог оценил необходимость в повторной вакцинации от COVID-19

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Фото: Михай Карауш / РИА Новости
Иммунолог Михаил Костинов оценил необходимость в повторной вакцинации от COVID-19

Пока длится пандемия коронавируса, схема ревакцинации через каждые полгода может быть оправдана, считает иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов. Его слова приводит РБК.

«Когда пандемия уйдет, тогда решится вопрос: нужно или нет, через полгода, через два-три. Это все процессы познания и изучения», — сказал он. Специалист предположил, что ближайшие 5–10 лет, возможно, придется проходить повторную вакцинацию ежегодно.

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