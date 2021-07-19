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Врач назвал способ защитить маленьких детей от COVID-19

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал о способе защитить маленьких детей от COVID-19

Защитить маленьких детей от COVID-19 можно благодаря привитым взрослым. Такой способ назвал доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов в интервью «Парламентской газете».

По его словам, отечественные и зарубежные исследования показывают, что дети младшего возраста реже, чем подростки, являются разносчиками инфекции. Дети до 12 лет, как правило, сами заражаются от взрослых и распространяют меньше вирусов.

«Поэтому защита детей от рождения и до 12 лет сводится к тому, что должны быть привиты взрослые, которые находятся рядом с ними», — заявил Коновалов и добавил, что разработчики вакцин со всего мира хотят в будущем проверить безопасность прививки от коронавируса на детях с первого года жизни.

Также ученый констатировал, что дети погибают от COVID-19 очень редко.

Ранее детский врач Лейла Намазова-Баранова заявила, что вопрос о том, удастся ли после вакцинации от коронавируса избавиться от «носительства» COVID-19, остается спорным и все еще обсуждается. Она также подчеркнула, что при вакцинации 60-72 процента населения вопрос носительства и возможной передачи вируса исчезнет сам собой.

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