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Эксперт оценила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированного

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Врач заявила, что вакцинированные от коронавируса могут оставаться заразными

Вопрос о том, удастся ли после вакцинации от коронавируса избавиться от «носительства» COVID-19, остается спорным и все еще обсуждается. Об этом главный внештатный детский специалист Минздрава по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова заявила «Российской газете».

«Есть научные работы, свидетельствующие о том, что после вакцинации не удается полностью избавиться от носительства, но есть и иные результаты», — оценила эксперт. В пример она привела приведенные в Израиле исследование, показывающее, что вирусная нагрузка при заражении инфицированных ниже, чем невакцинированных. Это, в свою очередь, может существенно снижать передачу вирусов.

Она также подчеркнула, что при вакцинации 60-72 процента населения вопрос носительства и возможной передачи вируса исчезнет сам собой.

Ранее доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов рассказал, что некоторые переболевшие коронавирусом могут оставаться заразными в течение длительного времени. Как объяснил эксперт, иммунная система этих людей толерантна к присутствию вируса в организме. Чаще всего они являются бессимптомными носителями и длительное время выделяют инфекцию, заражая окружающих.

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