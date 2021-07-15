Российские вирусологи опровергли популярный миф о вакцинации против коронавируса

Вирусологи заявили, что человек не становится заразным после прививки против COVID-19

После вакцинации против коронавируса человек не становится заразным. Этот популярный миф опроверг вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, передает ТАСС.

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По словам Лукашева, появление температуры и слабости, которые похожи на проявления гриппа, не являются признаками того, что человек может заразить кого-то после прививки. Они указывают лишь на то, что иммунная система правильно воспринимает препарат.

«Человек не может быть заразным после прививки от коронавируса, потому что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус. Живого коронавируса там нет и близко», — сказал специалист.

Как заявил врач-вирусолог Виктор Ларичев, носители вируса, прошедшие вакцинацию, продолжают его распространять. По его словам, человек остается опасным после прививки только в том случае, если он пришел на вакцинацию уже заболевшим, и это не выявили.

Ларичев добавил, что опасения людей связаны с тем, что в ранее разработанных препаратах использовался живой вирус, и поэтому привившиеся становились заразны на определенный срок. «В случае с ковидом, такого варианта развития событий не может быть, потому что даже в "Спутнике V", в составе которого содержится фрагмент вируса, он не может размножаться. В таком случае человек не может никого заражать», — пояснил он.