Реаниматолог рассказал о частоте заражения коронавирусом после вакцинации

Процент заболевших коронавирусом после получения российских прививок небольшой и соответствует прогнозам разработчиков вакцин, заявил врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как уточнил специалист, чаще у привитых выявляют COVID-19 до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. В это время в организме человека сильного иммунного ответа к вирусу нет, он только формируется. «Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился», — объяснил Царенко.

В основном болезнь у таких пациентов протекает в легкой или средней форме. Поскольку люди не ожидают появления у себя коронавируса после вакцинации, для них это тяжело психологически, указал реаниматолог. «Они не ожидали такой подлянки, что все-таки заболеют», — объяснил врач. Осложнений после выздоровления от коронавируса не наблюдается.

Царенко уверен, что прививаться от COVID-19 необходимо в любом случае.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко объяснил, что вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелого течения заболевания. По его данным, после вакцинации заболели не более 2,5 процента россиян.