Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о порядке получения медицинского отвода от вакцинации от коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Мурашко уточнил, что вакцина может быть противопоказана тем, у кого, например, выявлены гиперчувствительность к вакцине или ее элементу, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания или обострение хронических заболеваний. Он добавил, что противопоказания могут быть как постоянными, так и временными.

При оформлении медотвода вначале лечащим врачом определяется противопоказание к вакцинации. Затем решение о выдаче отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где пациент наблюдается по ставшему причиной отвода заболеванию. Если у пациента окажутся временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку.

Мурашко добавил, что согласно исследованиям, заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. «Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи», — пояснил он.

