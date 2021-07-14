Мурашко рассказал о тяжелом течении COVID-19 у 18-летних пациентов

На данный момент в России тяжелее стали болеть COVID-19 пациенты в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, картина заболеваемости изменилась: COVID-19 уже представляет опасность не только для пожилого населения, но также и для молодежи.

В связи с этим Мурашко призвал жителей России от 18 до 30 лет проходить первую и повторную вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения рассказал, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» никак не влияет на репродуктивную функцию, а также на течение беременности.

14 июля в России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число с начала пандемии составило 5 857 002.