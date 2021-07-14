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Минздрав назвал процент заболевших после прививки от коронавируса

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Глава Минздрава Мурашко назвал процент заболевших после прививки от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал процент заболевших после прививки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», заявил глава ведомства.

Он отметил также, что прививка надежно защищает россиян от тяжелых осложнений, вызываемых коронавирусной инфекцией, но напомнил о важности соблюдения масочного режима и мер социального дистанцирования всеми без исключения.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что жара не является поводом для откладывания вакцинации от COVID-19, поскольку прививку можно делать в любую погоду и в любое время года.

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