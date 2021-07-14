Врач назвал правила вакцинации от COVID-19 в жару

В жару не стоит откладывать вакцинацию от COVID-19 на потом, так как делать прививку можно в любую погоду и в любое время года. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит ТАСС.

«Тем, кто еще не вакцинировался, в данной ситуации ждать ничего не нужно. В отношении вакцинировавшихся мы можем сказать, что нежелательных явлений все же минимальное количество. (...) Вакцинироваться можно в любое время года, но мы рекомендуем делать это как можно скорее», — заявил врач.

Также он отметил, что для тех, кто вакцинируются в такую погоду действуют обычные правила поведения в жару. С 11.00 до 16.00 лучше не выходить на улицу, стоит использовать солнцезащитный крем, носить светлую легкую одежду и головные уборы.

Врач напомнил о соблюдении питьевого режима, нежелательно пить сладкие и алкогольные напитки в жаркое время, а в рацион лучше включить большое количество овощей, зелени и фруктов. Занятия спортом и физические нагрузки, по мнению специалиста, лучше перенести на утреннее или вечернее время.

Ранее Александр Гинцбург предупредил россиян, в том числе и тех, кто прививается против коронавируса, об опасности перегрева в жару. По его словам, противопоказаний насчет купания в водоемах для привитых нет. Однако поберечься во время жаркой погоды стоит людям с гипертонией и диабетом.