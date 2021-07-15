Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они отказываются от процедуры и не имеют противопоказаний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В службе считают, что работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, отказывающихся от вакцинации, без сохранения заработной платы. В письме подчеркивается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. Согласно статье 76, это можно сделать не только в случаях, прописанных в кодексе и федеральных законах, но и в других нормативно-правовых актах.

Другие обоснования

В своем письме Роструд указывает, что обоснованиями для отстранения от работы могут быть другие нормы, в частности, нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем говорится, что отказ от профилактических прививок может быть причиной негативного ответа при приеме на работу или отстранения от нее, если это сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями.

Кроме того, вакцинация от коронавируса была внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показателям. Поэтому она становится обязательной, если главный санитарный врач в регионе постановил вакцинировать работников отдельных категорий или некоторых отраслей.

Отстранение и возвращение

Согласно документу Роструда, дата отстранения от работы будет зависеть от сроков проведения вакцинации в регионе. Например, кампания по обязательной вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер первой стартовала в Москве. Первым компонентом их необходимо привить до 15 июля, вторым — до 15 августа.

Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа Роструд о дате отстранения работников, отказавшихся от вакцинации

Роструд также уточняет, что это должно быть сделано, если работник в этот день не предоставил сертификат о вакцинации, либо подтверждающие противопоказания к ней документы. Вернуться на работу сотруднику разрешат вернуться либо после того, как он устранит причину отстранения, либо после окончания пандемии, следует из письма.

Работодатель вправе отстранить работника, выразившего отказ от проведения вакцинации, на период эпиднеблагополучия Роструд о сроках отстранения от работы

Спасает ли «удаленка»

Отказывающийся от вакцинации работник обязать предоставить письменный отказ от вакцинации, после чего уже будет оформлен приказ о его отстранении. При этом перевод на удаленную работу не является альтернативой отстранению — Роструд уточняет, что работники на «дистанционке» тоже должны проходить вакцинацию.

Вакцинация в регионах

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Вслед за ней такое же решение начали принимать власти других регионов, 13 июля их насчитывалось уже более 30.

Мнение москвичей

14 июля главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов рассказал, что в Москве пройдет электронное голосование об обязательной вакцинации некоторых россиян. Вопрос будет вынесен вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование 29-30 июля.

В беседе с «Лентой.ру» Венедиктов рассказал, почему об обязательной вакцинации некоторых россиян важно говорить. Он заявил, что прививка от коронавируса рассчитана на защиту от смерти. В качестве примера он привел Великобританию, где «заболевают столько же сколько в России приблизительно, то есть 25 тысяч в сутки примерно, а умирает в 10-15 раз меньше». Он связал это с тем фактом, что в Соединенном Королевстве 78 процентов взрослого населения уже сделали первый укол вакцины. «У нас этот показатель меньше 20 процентов», — сказал он.