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Минздрав назвал план действий при плохом самочувствии после вакцинации

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Фото: Globallookpress.com
Михаил Мурашко назвал план действий при плохом самочувствии после вакцинации

При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь. Такой план действий назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что после прививки необходимо около получаса оставаться возле кабинета врача, чтобы убедиться, что нет реакции на препарат.

«Если у человека при вакцинации возникли серьезные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции», — сказал министр.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелого течения заболевания. После прививки заболели не более 2,5 процента россиян. При этом большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели.

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