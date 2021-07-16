Бизнес попросил Москву давать QR-коды привитым за рубежом

Представители иностранного бизнеса попросил Москву давать QR-коды привитым от коронавируса за рубежом. С просьбой признать иностранные сертификаты в столичную мэрию обратилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), а аналогичное обращение готовит Американская торговая палата (AmCham), пишет газета «Известия».

Как отметил глава АЕБ Тадзио Шиллинг, из-за отсутствия в мире единого подхода к сертификации вакцинации «вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности» для бизнеса. Наличие иммунитета к вирусу у иностранцев предложили подтверждать при помощи справки о наличии антител класса G (IgG).

Такой подход, уверены в АЕБ, поможет снизить нагрузку на диагностические учреждения и работодателей, также за этот счет сократится число ПЦР-тестирований. Ответа от мэрии представители иностранного бизнеса пока не получили.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с конца июня. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Граждане могут получить его после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.

В середине июля Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников: работодатели обязаны отстранять от работы отказывающихся от вакцинации без сохранения заработной платы.