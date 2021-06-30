Привитым украинцам разрешат работать во время локдауна

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер объяснил внедрение сертификатов о вакцинации возможностью введения локдуана в случае новой вспышки коронавируса. Его слова цитирует ТСН.

По словам чиновника, это позволит предприятиям, полностью привившим своих сотрудников, работать, несмотря на санитарные ограничения. Речь идет о спортзалах, кафе и других заведениях. При этом посещать их разрешат только гражданам, получившим обе дозы вакцины. «Все, что сейчас делается — это не для того, чтобы кто-то на море поехал. (...) Мы это делаем не для поездок, но и чтобы использовать этот сертификат внутри страны», — сказал Кучер.

Он добавил, что власти ведут работу по признанию этих документов и за рубежом, однако переговоры на эту тему затягиваются из-за множества неразрешенных проблем. «Ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности с тем, что страны Евросоюза еще сами не согласовали все детали», — отметил представитель ведомства.

Ранее украинские власти захотели включить несовершеннолетних в категорию подлежащих иммунизации граждан из-за опасности распространения индийского варианта коронавируса «дельта». Речь идет о подростках, которые не имеют противопоказаний к прививкам.