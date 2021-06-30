На Украине захотели комбинировать вакцины от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что американская вакцина от коронавируса Pfizer будет поступать в страну ежемесячно в больших объемах. Его слова цитирует издание «Лига.Life».

По его словам, всего стране пообещали выделить до 20 миллионов доз препарата до конца 2021 года, что позволит медикам комбинировать разные инъекции для повышения эффективности выработки иммунитета у граждан. «Это довольно сложно, с точки зрения логистики, ведь надо сочетать разные платформы вакцин. Но научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины», — сказал Кузин.

Он также указал, что этим вопросом сейчас вплотную занимается украинская Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕІ). Пока достаточных доказательств в пользу такого подхода она не обнаружила, однако и не исключила появления новых исследований на эту тему. «НТГЕІ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются», — отметил врач.

Ранее украинские власти захотели включить в категорию подлежащих иммунизации несовершеннолетних из-за опасности распространения индийского штамма коронавируса «дельта». Эта мутация способна поражать иммунитет молодых людей и с большей частотой вызывать осложнения в организме.