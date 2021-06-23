Украине выделили еще пять миллионов доз вакцины от коронавируса

Китайская фармацевтическая компания Sinovac выделит Украине еще пять миллионов доз вакцины от коронавируса и поставит их в страну до конца июля. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главного санитарного врача республики Игоря Кузина.

По его словам, очередная партия препарата будет закуплена международной компанией Crown Agents. При этом из-за большого числа контрактов в июле правительство может рассмотреть вопрос об отсрочке поставки, так как страна уже располагает значительными запасами вакцин. «Мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины хороший срок годности», — сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что Киев запросил у Нур-Султана бесплатную партию казахской вакцины QazVac в качестве гуманитарной помощи. При этом известно, что США уже согласились выделить Киеву 900 тысяч бесплатных доз препарата Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 50 тысяч пациентов. За последний месяц власти зафиксировали снижение числа заболевших, что позволило отменить ряд введенных ранее санитарных ограничений.