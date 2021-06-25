На Украине захотели вакцинировать подростков из-за опасности штамма «дельта»

Министерство здравоохранения Украины захотело вакцинировать от коронавируса подростков из-за опасности распространения индийского штамма инфекции «дельта». Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на главного санврача страны Игоря Кузина.

По его словам, эксперты предварительно выявили способность вируса быстро поражать иммунитет молодых людей и с большей частотой вызывать осложнения в организме. При этом специалист пояснил, что препараты, которыми располагает Украина, не представляют опасность для юношей и девушек. «Молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано», — сказал Кузин.

Врач подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании экспертов Национально-технической группы по вопросам иммунизации. Оно состоится до конца этого месяца.

Первые два случая заражения индийским вариантом коронавируса «дельта» были зафиксированы на Украине 23 июня. Инфекция была обнаружена у пожилой женщины и ее дочери, которые вернулись из России. Всего, по последним данным, COVID-19 на Украине заболели более 2,2 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 50 тысяч пациентов.