На Украине предложили запретить работать без прививки некоторым гражданам

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о необходимости обязательной вакцинации для работников некоторых сфер, в частности образования и обслуживания. Об этом он рассказал в интервью порталу «Лига.Life».

Кузин предложил запретить этим гражданам работать без прививки. При этом он считает, что в других сферах нет необходимости принимать подобные меры. «Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно, и сам процесс контроля не имеет практического смысла. Это, скорее, собственный выбор человека», — объяснил Кузин.

Он подчеркнул, что последние вспышки инфекционных заболеваний на Украине были вызваны недостаточным уровнем охвата населения обязательными прививками.

Помимо этого Кузин предложил запретить непривитым от коронавируса детям посещать школы, если они не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации. Он добавил, что наравне с обязательными прививками от коронавируса стоит ввести ответственность для медработников за распространение ложных сведений о вакцинах.

28 июня в пяти областях Украины не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Еще в трех областях за сутки выявили лишь по одному случаю инфицирования. Больше всего зараженных оказалось в Киеве (77 пациентов), Запорожской (16) и Николаевской (15) областях.