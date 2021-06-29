В пяти областях Украины за сутки не выявили ни одного случая COVID-19

В понедельник, 28 июня, в пяти областях Украины не было выявлено ни одного случая COVID-19. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на статистику министерства здравоохранения.

Речь идет о Донецкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях. При этом в Кировоградской, Луганской и Черниговской областях за сутки выявили по одному зараженному коронавирусом. Наибольшее число инфицированных было зафиксировано в Киеве (77 пациентов), Запорожской (16) и Николаевской (15) областях.

Всего за прошлые сутки на Украине выявили 182 новых случая коронавируса, что стало минимальным показателем с начала года. Пять пациентов скончались, еще 582 выздоровели.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины предложило вакцинировать от коронавируса подростков из-за опасности распространения индийского штамма инфекции «дельта».