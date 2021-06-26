Китай пригрозил остановить поставки вакцин от коронавируса на Украину

Китай пригрозил заблокировать поставку Украине вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом Associated Press рассказали дипломатические источники.

Поводом для демарша стала подпись Киева под документом Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, в котором призывают изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. После этого Пекин сообщил украинским контрагентам, что вынужден приостановить поставку партии медпрепарата в 500 тысяч доз.

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В результате 24 июня Украина пошла на попятную и отозвала свою подпись.

Ранее Украина договорилась с Китаем о поставках 1,9 миллиона доз вакцины от производителя Sinovac Biotech. На данный момент Киев получил 1,2 миллиона доз препарата. Помимо КНР, Украина заключила контракты на поставку американских вакцин Pfizer и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая — уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. Пекин обвиняют в желании уничтожить уйгуров как группу, частично или полностью. Это делается и с помощью культурного давления — лагеря называются «лагерями перевоспитания» — и через такие инструменты, как принудительная стерилизация, считают на Западе

Подпись еще можно вернуть

Впрочем, утверждают дипломаты, Украина все еще может вернуть свою подпись и стать 45-м государством, поддержавшим документ. Нынешняя сессия Совета по правам человека продлится до 13 июля, а, по правилам организации, добавлять подписи в документы и резолюции можно в течение двух недель после окончания сессии.

В ходе заседания СПЧ посол Канады Лесли Нортон указал на внушающие доверие «сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении или наказании, принудительной стерилизации, сексуальном и гендерном насилии и насильственном разлучении детей с их родителями» в Китае. В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

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В марте 2020-го ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров и притеснении этнических меньшинств. 22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя. Перед этим главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список.

Власти Китая опровергают обвинения в использовании принудительного труда и называют это «сфабрикованной США ложью столетия».