США рассказали о давлении Китая на Украину

Китай оказал на Украину давление: отказался поставлять в страну вакцину из-за того, что Киев проголосовал за резолюцию ООН по правам человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном регионе. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена», — приводит агентство слова Нуланд.

Дипломат добавила, что такая мера со стороны Китая — это фактически использование вакцины в качестве оружия.

22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя. Перед этим главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.