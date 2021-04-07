Китайцы бойкотировали Nike и H&M и затерли одежду актеров шоу на телевидении

Телевизионные работники из Китая скрыли логотипы иностранных брендов на одежде актеров в знак протеста. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, редакторы телеканалов затирают названия и эмблемы марок H&M и Nike. Известно, что ретейлеры оказались в центре скандала после слов их представителей о том, что они отказываются использовать в производстве своей продукции хлопок из провинции Синьцзян. По их мнению, на заводах используется рабский труд уйгуров.

Китайские власти отрицают эти обвинения, а местные жители призвали бойкотировать бренды. В связи с этим редакторы телепередач подвергли цензуре наряды актеров, которые снимаются в программах общественного телевидения. Таким образом они выразили солидарность с производителями хлопка и пряжи в Синьцзяне.

Например, обувь упомянутых марок заблюрена в развлекательном шоу «Сестры, которые создают волны». Помимо этого, логотипы H&M и Nike скрыли на одежде участников реалити-шоу Chuang 2021.

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Создатели передачи «Молодежь с тобой» предупредили зрителей о задержке выхода нового эпизода без указания причин. Вскоре выяснилось, что редакторам пришлось удалить эмблемы упомянутых брендов на футболках более чем у 50 актеров.

В марте китайская общественность начала бойкотировать товары компаний H&M и Nike. По этим причинам пользователи сети устроили акцию в поддержку отечественного производителя тканей, публикуя фото с хештегом «Я поддерживаю синьцзянский хлопок».

Ранее появилась информация о том, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Известно, что их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров. 22 марта власти Китая ввели жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе.