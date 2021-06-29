На Украине захотели запретить посещать школы непривитым от коронавируса детям

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин захотел законодательно запретить посещать школы непривитым от коронавируса детям, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации. Об этом он заявил в интервью порталу «Лига.Life».

По словам доктора, в стране уже возникали вспышки кори, полиомиелита и дифтерии среди детей из-за нежелания родителей заниматься их вакцинацией. Это происходило из распространения антипрививочной пропаганды, в частности, среди медицинского персонала. «Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации», — сказал Кузин.

Он отметил, что несколько лет назад Верховный суд страны уже принимал решение о возможности недопуска в школы детей, если у них отсутствуют прививки от тяжелых заболеваний. Эту же практику, уверяет чиновник, можно распространить и на непривитых от коронавируса учеников. «Они все равно могут выбирать альтернативу — дистанционный формат», — добавил врач.

По последним данным, от коронавируса на Украине привили лишь 2,5 миллиона граждан. Несовершеннолетние пока не могут легально получить инъекцию, однако ранее Кузин уже пообещал изучить вопрос о возможности вакцинировать подростков из-за опасности нового штамма «дельта».

29 июня также стало известно, что в пяти украинских регионах впервые с начала пандемии не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Еще в трех областях за сутки выявили лишь по одному случаю инфицирования.