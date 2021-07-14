На Кубани разъяснили правила приема непривитых туристов после 1 августа

Отели Кубани не будут выселять непривившихся в трехдневный срок туристов

На Кубани разъяснили правила приема непривитых туристов — таких гостей не будут выселять из отелей, однако им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, объекты размещения Краснодарского края не уполномочены выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию, но не поставивших прививку в трехдневный срок.

В оперативном штабе региона заявили, что в таком случае ответственность за несоблюдение правил лежит не на отеле, а на туристе.

Отмечается, что путешественнику могут отказать в заселении в случае отсутствия необходимых документов, указанных в постановлении о продлении режима повышенной готовности.

Ранее в июне власти Краснодарского края приняли решение ограничить заселение в отели для непривитых туристов с 1 августа. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Позже правила въезда на курорты смягчили — помимо вакцинированных путешественников, заселиться в гостиницы можно будет при предъявлении справки о перенесенном заболевании.