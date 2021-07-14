Власти Кубани ответили на вопрос о смягчении ограничений для туристов

Власти Краснодарского края заявили, что не планируют смягчать ограничения для туристов

Власти Краснодарского края не будут смягчать требования о вакцинации туристов, которые собираются заселиться в отели после 1 августа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В пресс-службе ответили, что на данный момент никакие изменения в действующие правила для туристов вносить не планируется.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что россияне стали отказываться от поиска билетов после новостей об ужесточении ограничительных мер для туристов, путешествующих в Краснодарский край.

1 июля на Кубани ввели ограничения, согласно которым для заселения в отель туристы должны предъявлять ПЦР-тест или справку о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но и на кемпинги.