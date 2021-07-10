Российские туристы рассказали о горящих мусорных свалках на пляжах в Сочи

Российский туристы, отдыхающие в Сочи, рассказали о горящих свалках на пляжах. По словам путешественников, после обрушившихся на город ливней и подтоплений на берег вынесло большое количество мусора, который не вывозится, а сжигается на месте. Об этом сообщает 93.ru.

По информации издания, на следующий день после наводнений пляжи Краснодарского края были заполнены туристами. Люди загорали прямо возле намытых на пляж поломанных деревьев и палок. Кого-то такой отдых устроил, но были и те, кто решил уехать домой.

По словам Ирины Мишиной, после урагана на пляжи поселка Лазаревское, где она отдыхала вместе с детьми, вынесло мусор, который несколько дней не убирали, а потом подожгли.

«Все эти ветки, стволы деревьев влажные подожгли, и они гореть не собирались, а медленно тлели. Дышать было просто невозможно. У меня ребенок-астматик, мы на море поехали его подлечить, а у него приступ начался», — рассказала женщина и уточнила, что на горячей линии администрации Кубани и в отеле ей посоветовали обратиться в полицию. Однако стражи правопорядка на вызов не приехали.

По словам Ирины, мусор с пляжей не вывозят, так как в Сочи нет свалки. Она отметила, что цены на путевки очень высокие, а вот отношение к туристам — плохое. Женщина также пожаловалась, что в гостинице ей не хотели возвращать деньги за испорченный отдых. По словам Ирины, она отдыхала в Сочи первый и последний раз.

Путешественница Евгения Кузнецова также рассказала, что пляж в Хосте не убирали несколько дней, при этом туристы спокойно загорали среди куч мусора. «Мне кажется, на пляж смыло погибших животных и птиц, и я считаю, что там должны провести серьезную обработку от инфекций. Мы купаться воздерживаемся, послезавтра уезжать, доживем уже без купания», — рассказала она.

При этом женщина отметила, что отдыхающих, по ее наблюдениям, меньше в Сочи не стало: ежедневно в отель, в котором она проживает, заезжают новые туристы.

В воскресенье, 4 июля, в Сочи прошел ливень с ураганным ветром, из-за чего река Хорота вышла из берегов, а в реке Мацеста уровень воды поднялся до критического.

6 июля мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что улицы города к утру 7 июля будут очищены, в настоящий момент коммунальные службы завершили работы на 80 процентов. Весь мусор убран и увозится на утилизацию.