В Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов, каждому пострадавшему полагается от 10 до 110 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС мэр города Алексей Копайгородский.

«В настоящий момент более 300 человек претендуют на материальную помощь, это люди, которые находятся в зоне подтопления», — рассказал городской глава.

Копайгородский уточнил, что 10 тысяч рублей полагаются прописанному в поврежденном доме человеку, в том числе детям. По 50 тысяч получат те жители, у кого пострадало имущество, и по 100 тысяч — те, чья собственность была полностью утрачена из-за подтопления.

Мэр Сочи добавил, что улицы города к утру 7 июля будут очищены, в настоящий момент коммунальные службы завершили работы на 80 процентов. Весь мусор убран и увозится на утилизацию. Сотрудники будут работать всю ночь, в том числе на пляжах. Городской глава напомнил, что штормовое предупреждение по-прежнему действует, купаться в море запрещено.

В воскресенье, 4 июля, в Сочи прошел ливень с ураганным ветром, из-за чего река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста уровень воды поднялся до критического. В городе выпустили экстренное предупреждение, в МЧС рекомендовали соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горно-лесистую местность и воздержаться от выхода в море и водоемы, а также от экскурсий на воде и в горах.

