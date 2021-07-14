Венедиктов объяснил цель голосования об обязательной вакцинации

Главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, почему об обязательной вакцинации некоторых россиян важно говорить. Он заявил, что прививка от коронавируса рассчитана на защиту от смерти.
Ранее Венедиктов сообщил, что в Москве пройдет голосование об обязательной вакцинации некоторых россиян.
По словам журналиста, вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование 29-30 июля. «Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов», — отметил журналист.
Обязательная вакцинация способствует снижению уровня заболеваемости в России
В беседе с «Лентой.ру» Венедиктов привел в пример ряд европейских стран, которые переходят к обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.
«Мы видим как западноевропейские страны, в частности Франция и Британия, переходят к обязательной 100 процентной вакцинации определенных профессий. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон об этом объявил буквально два дня назад. То есть этот процесс идет в странах задетых эпидемией», — отметил Алексей Венедиктов.
Еще одним доводом главного редактора «Эха Москвы» в защиту обязательной вакцинации стал пример Великобритании. «В Великобритании заболевают столько же сколько в России приблизительно, то есть 25 тысяч в сутки примерно, а умирает в 10-15 раз меньше. Почему? Потому что 78 процентов взрослого населения Великобритании сделали первый укол. У нас этот показатель меньше 20 процентов. То есть на самом деле вакцинация рассчитана на защиту от смерти», — заметил зампред Общественной палаты Москвы.
Собеседник «Ленты.ру» также назвал еще одну причину, почему об обязательной вакцинации определенных профессий стоит говорить.
Венедиктов заявил об оптимистичном настрое относительно голосования об обязательной вакцинации некоторых россиян.
«Я надеюсь, что у нас получится. Этим опросом заинтересовался мэр и Роспотребнадзор. Потому что первому писать указы, а второму — постановление. Они же должны понимать, им же важно как люди это воспринимают», — заявил журналист.
В Москве обязательную вакцинацию части населения ввели 16 июня. Тогда главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице.