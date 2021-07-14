Венедиктов объяснил цель голосования об обязательной вакцинации

Главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, почему об обязательной вакцинации некоторых россиян важно говорить. Он заявил, что прививка от коронавируса рассчитана на защиту от смерти.

Ранее Венедиктов сообщил, что в Москве пройдет голосование об обязательной вакцинации некоторых россиян.

По словам журналиста, вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование 29-30 июля. «Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов», — отметил журналист.

Обязательная вакцинация способствует снижению уровня заболеваемости в России

В беседе с «Лентой.ру» Венедиктов привел в пример ряд европейских стран, которые переходят к обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

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«Мы видим как западноевропейские страны, в частности Франция и Британия, переходят к обязательной 100 процентной вакцинации определенных профессий. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон об этом объявил буквально два дня назад. То есть этот процесс идет в странах задетых эпидемией», — отметил Алексей Венедиктов.

Еще одним доводом главного редактора «Эха Москвы» в защиту обязательной вакцинации стал пример Великобритании. «В Великобритании заболевают столько же сколько в России приблизительно, то есть 25 тысяч в сутки примерно, а умирает в 10-15 раз меньше. Почему? Потому что 78 процентов взрослого населения Великобритании сделали первый укол. У нас этот показатель меньше 20 процентов. То есть на самом деле вакцинация рассчитана на защиту от смерти», — заметил зампред Общественной палаты Москвы.

Собеседник «Ленты.ру» также назвал еще одну причину, почему об обязательной вакцинации определенных профессий стоит говорить.

Очевидно, что эта волна не последняя и что впереди нас ждут еще скорее всего более тяжелые волны. Сейчас бушует дельта, а лямбда, говорят специалисты, еще более тяжелая. Поэтому те группы, которые контактируют с большим количеством людей нужно вакцинировать Алексей Венедиктов Главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты

Венедиктов заявил об оптимистичном настрое относительно голосования об обязательной вакцинации некоторых россиян.

«Я надеюсь, что у нас получится. Этим опросом заинтересовался мэр и Роспотребнадзор. Потому что первому писать указы, а второму — постановление. Они же должны понимать, им же важно как люди это воспринимают», — заявил журналист.

В Москве обязательную вакцинацию части населения ввели 16 июня. Тогда главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице.

