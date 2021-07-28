В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19 — минимум с 30 июня. Общее число заражений с начала пандемии коронавируса составило 6 195 232. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России зафиксировали 23 032 новых случая COVID-19, в относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36 процента.

22 420 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2445, минимум с 26 мая), Санкт-Петербурге (1918, минимум с 7 июля) и Московской области (1449, минимум с 18 июня). В Нижегородской области подтвердили 544 случаев, в Свердловской — 495, в Красноярском крае — 491, в Воронежской области — 477.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 798 человек, всего с начала пандемии — 156 178.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 579, общий — 5 547 529.