Россия
 
Последние новости
Изгнанный теннисистом Медведевым иностранный журналист объяснил случившееся
Неизвестный десять раз ударил москвичку ножом в грудь и скрылся 
Зюганов анонсировал «общероссийский пикет»
Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу воды в Крым
Появилось видео с разбившимся в Амурской области самолетом
Российские баскетболисты обыграли сербов и вышли в финал Олимпиады
Недра Земли оказались возможным спасением от климатической катастрофы
В российском регионе остановят плановую госпитализацию из-за COVID-19
Зависимость России от «нефтяной иглы» посчитали заблуждением
В России оценили высказывание Байдена о «проблемах» Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве третий день подряд выявили менее трех тысяч случаев заражения COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Третий день подряд в Москве выявляют менее трех тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки в столице выявили 2445 случаев коронавируса. Днем ранее было зафиксировано 2623 случаев заражения, а 26 июля — 2629.

По данным оперштаба, последний раз менее двух с половиной тысяч случаев COVID-19 выявили 26 мая — тогда заразились 2416 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, число выявленных за неделю заразившихся COVID-19 в столице сократилось на 27 процентов.

За последние сутки в России выявили 22 420 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918) и Московской области (1449). Скончались 798 пациентов с коронавирусом. Суточный показатель выздоровлений составил 20 579.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19
В России одобрили совместные испытания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Российский врач заявил о новом свойстве вакцин от коронавируса