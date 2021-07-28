В Москве третий день подряд выявили менее трех тысяч случаев заражения COVID-19

Третий день подряд в Москве выявляют менее трех тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки в столице выявили 2445 случаев коронавируса. Днем ранее было зафиксировано 2623 случаев заражения, а 26 июля — 2629.

По данным оперштаба, последний раз менее двух с половиной тысяч случаев COVID-19 выявили 26 мая — тогда заразились 2416 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, число выявленных за неделю заразившихся COVID-19 в столице сократилось на 27 процентов.

За последние сутки в России выявили 22 420 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918) и Московской области (1449). Скончались 798 пациентов с коронавирусом. Суточный показатель выздоровлений составил 20 579.