Российский врач заявил о новом свойстве вакцин от коронавируса

Вакцинация может предотвратить у переболевших COVID-19 развитие постковидного синдрома, который характеризуется слабостью, головной болью, депрессией и снижением когнитивных функций. Такое мнение о новом свойстве вакцин от коронавируса высказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Его слова приводит URA.RU.

«Похоже, вакцинация отрубает "ковидный хвост". У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — заявил Водовозов.

Для доказательства данной теории необходимо провести эксперимент на двух группах людей с постковидным синдромом, считает врач. Одну из них вакцинировать, а другую — нет. Только тогда можно сделать окончательные выводы, резюмировал терапевт.

Главный врач медцентра «Лидер-медицина», вирусолог Евгений Тимаков также допускает, что вакцина должна спасать в том числе и от постковидного синдрома. По его словам, в реабилитационных центрах, в которые поступают пациенты после коронавируса, привитых нет.

«Функция вакцины — заблокировать массивное размножение коронавируса в организме. Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма», — сказал Тимаков.

Ранее Водовозов заявил, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут страдать от постковидного синдрома от одного месяца до бесконечности. Синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Среди них — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, нарушение терморегуляции. Для реабилитации после перенесенной болезни врач рекомендовал физические нагрузки, в том числе ходьбу.