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Врач рассказал о «коконной вакцинации» для защиты людей без прививки

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Чтобы не заразиться COVID-19, невакцинированному россиянину нужно следовать принципу «коконной вакцинации». Такой способ защиты людей без прививки раскрыл врач Евгений Тимаков в интервью «Комсомольской правде».

«Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека — это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье», — рассказал Тимаков.

Он пояснил, что согласно принципу «коконной вакцинации», прививаются только те члены семьи, которые могут это сделать, — так они защищают тех, кто не вакцинировался. По словам Тимакова, это может помочь минимизировать риски инфицирования для тех россиян, у кого есть медотвод.

Ранее иммунолог Крючков заявил, что вакцинироваться с высоким уровнем антител до прививки можно — в результате человек получит мощный иммунный ответ. Он добавил, что после этого не случится антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ) — такой эффект возникает при низком уровне антител.

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