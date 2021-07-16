В Совфеде назвали наказание за распространение фейков о вакцинации от COVID-19

Сенатор Клишас: за распространение фейков о вакцинации можно получить до трех лет тюрьмы

За распространение фейков о вакцинации от COVID-19 можно получить до трех лет тюрьмы. Такое наказание назвал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Он отметил, что в последнее время участились случаи публикации в сети ложной информации о вакцинации, последствиях процедуры и самом препарате.

«Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», — уточнил сенатор.

Кроме того, за распространение фейков для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от от 1,5 до 3 миллионов рублей, добавил сенатор.

Ранее сенатор Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что за подделку сертификата о пройденной вакцинации против коронавируса необходимо сажать в тюрьму на три года, как и за подделку паспорта.