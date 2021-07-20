Российский врач рассказал о бесконечности постковидного синдрома

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут страдать от постковидного синдрома от одного месяца до бесконечности. Такое мнение высказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Его слова приводит URA.RU.

«В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от 4 до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности», — рассказал Водовозов.

Такой синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Среди них — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, нарушение терморегуляции. Врач отметил, что не знает причину возникновения постковидного синдрома, а для реабилитации рекомендовал физические нагрузки, в том числе ходьбу.

Иммунолог Ирина Ярцева высказала мнение, что некоторые их этих симптомов связаны с последствиями стресса, который человек получает во время заболевания, в том числе со страхом смерти.

По ее словам, тяжелее болеют те люди, которые уже имеют проблемы со здоровьем. Например, диабет, ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы болезнь протекала легко, она рекомендовала вести здоровый образ жизни.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины. По его словам, некоторые россияне получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию вакцинации не приходят. Эксперт отметил, что в таком случае у человека не сформируется достаточный иммунный ответ.