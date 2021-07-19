Эксперт назвала способ избежать новой волны пандемии

Массовая вакцинация и грамотные ограничительные меры помогут стабилизировать ситуацию, чтобы избежать новой волны пандемии COVID-19. Такой способ сдерживания роста числа заболевших назвала в комментарии «Ленте.ру» профессор, заместитель директора Института общественного здоровья имени Эрисмана Сеченовского Университета Алла Миндлина.

Эксперт привела в пример ситуацию с коронавирусом в Великобритании. Как известно, несмотря на массовую вакцинацию, в стране увеличивается число случаев заражения инфекцией. По мнению Миндлиной, это связано с преждевременной отменой многих ограничительных мер.

«В России также пока рано говорить о стабилизации ситуации, во всех регионах она разная, но нельзя не отметить, что на протяжении нескольких дней мы наблюдаем снижение количества заболевших в Москве. Сколько времени оно продлится, сказать сложно, но проведение массовой вакцинации дает надежду, что России удастся избежать новой волны COVID-19», — заявила она.

Профессор отметила, что власти Великобритании начали предпринимать решительные шаги только после того, как их система здравоохранения начала работать на пределе и не выдерживать нагрузок.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отверг существование третьей волны коронавируса в России. По его словам, рост заболеваемости в настоящее время является лишь очередным всплеском.