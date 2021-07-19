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В Индии признали наступление третьей волны коронавируса

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Фото: Globallookpress.com
Министр штата Раджастан Ашок Гелот заявил о наступлении третьей волны коронавируса

Главный министр индийского штата Раджастан Ашок Гелот заявил о наступлении третьей волны коронавируса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам министра, уже 111 стран зафиксировали у себя «дельта»-вариант коронавируса. «Число случаев заболевания в день в Великобритании превысило 50 тысяч, и быстро растет во многих странах. Похоже, что пришла третья волна», — написал он.

Гелот посоветовал правительству Индии пока не увеличивать число международных рейсов.

В июне власти Индии частично сняли ограничения, которые были введены в апреле на фоне резкого роста количества заболевших. Сотрудникам разрешили вернуться в офисы, возобновило работу столичное метро, также заработали заводы, фабрики и строительные компании.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения нового агрессивного штамма вируса. По последним данным, число погибших от вируса превысило 400 тысяч человек. По уровню смертности страна находится на третьем месте в мире.

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