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Число погибших от коронавируса в Индии превысило 400 тысяч

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Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

В Индии снова зарегистрировали рекордные показатели смертности от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

На сегодняшней день число погибших от осложнений COVID-19 в Индии превысило 400 тысяч человек. По уровню смертности страна находится на третьем месте в мире. Второе место занимает Бразилия, где умерло более 500 тысяч заболевших. На первом месте в антирейтинге оказались США, где зарегистрировали более 600 тысяч летальных исходов.

По количеству заражений Индия занимает второе место в мире. В стране насчитывается более 30 миллионов зараженных коронавирусом. В среднем, каждый день в Индии выявляют около 40 тысяч новых случаев инфицирования. Ранее эти показатели были значительно выше, но индийским властям удалось сдержать распространение вируса с помощью строгих ограничений.

Отмечается, что только 5 процентов населения страны сделали прививку от COVID-19. Темпы вакцинации задерживаются из-за нехватки препаратов, затрудненного доступа в отдаленные регионы и недоверия местных жителей к медицинским работникам.

24 мая сообщалось, что число жертв в стране достигло отметки в 300 тысяч. По данным министерства здравоохранения, резкий рост смертности вызван замедлениями в поставках вакцины. Ситуацию также осложняет сопутствующая эпидемия грибка, известного как «черная плесень». Заражение этим грибком уже выявили у 40 тысяч индийских граждан.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения нового агрессивного штамма вируса.

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