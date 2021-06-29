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Более 40 тысяч человек заразились «черной плесенью» в Индии

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Фото: RUPAK DE CHOWDHURI / Reuters

Более 40 тысяч человек заразились «черной плесенью» в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийского министра здравоохранения Харш Вардхана.

По его словам, всего в стране было зарегистрировано 40 845 подобных случаев, при этом у 31 344 пациентов болезнь поразила нос, придаточные пазухи носа и часть мозга. Также было зафиксировано 3129 летальных исходов. Отмечается, что у 64 процентов заразившихся «черной плесенью» был диабет, а 53 процента принимали стероидные препараты.

Ранее сообщалось, что в Индии обнаружили первый случай заболевания «зеленой плесенью». Случай выявили в индийском штате Мадхъя-Прадеш. Это еще одна разновидность грибковой болезни: ее другие виды — «черная», «белая» и «желтая» плесень — уже обнаружены у десятков тысяч индийцев.

Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.

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