Переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный синдром

В Индии переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщает газета The Times of India.

Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе, профессор Джаяшри отметил, что это заболевание фиксируется в течение года, но количество случаев увеличивается. Точное их число пока не установлено, врачи выражают тревогу по поводу отсутствия официальной статистики и рекомендаций по лечению. Цифры только в Чандигархе варьируются от 42 до 252 заболевших.

Медики сообщают, что дети в целом легче переносят коронавирус, однако после него у несовершеннолетних может возникать мультисистемный воспалительный синдром. Он характеризуется лихорадкой, температурой, сыпью, рвотой и диареей, его зачастую путают с другими детскими заболеваниями. По словам специалистов, даже те, у кого нет симптомов, должны находиться под наблюдением.

Профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха отметил, что указанный синдром чаще поражает детей с лишним весом. Он также связал его возникновение с отсутствием двигательной активности и прогулок на свежем воздухе из-за ограничений в связи с пандемией.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в Индии приблизилось к 30 миллионам. При этом 20 июня в Индии зарегистрировали около 53 тысяч инфицированных COVID-19 — значительно меньше, чем месяцем ранее. Однако власти все равно опасаются, что Индию ждет очередная волна заражений, поэтому стараются ускорить темпы вакцинации.