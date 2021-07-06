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Индийских медиков арестовали за фальшивые прививки от коронавируса

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Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Полиция Мумбаи (Индия) арестовала 14 человек, которые имеют отношение к использованию фальшивых вакцин от коронавируса. Медики вводили местным жителям воду вместо препарата, пишет Daily Mail.

В период с мая по июнь 2021 года в городе создали не менее 12 поддельных программ по вакцинации населения. Более чем 2,5 тысячам человек сделали фейковую прививку от коронавирусной инфекции — им вводили обычный соляной раствор.

По данным следователей, к преступлениям причастны медики, которые трудоустроены в разных индийских клиниках: благодаря доступу в медучреждения они и могли подделывать сертификаты о вакцинации и сами растворы.

Теперь задержанным предъявили обвинения в преступном сговоре, мошенничестве и непредумышленном убийстве.

В июне сообщалось о подобных инцидентах в Кении: местные медики вводили местным жителям воду вместо вакцины от коронавируса и требовали за это деньги. При этом жители африканской страны имеют право на бесплатную прививку препаратом шведско-британской компании AstraZeneca, которую могут сделать в специальных медицинских центрах, аккредитованных правительством. Однако на фоне нехватки препарата некоторые врачи стали предлагать кенийцам вакцину за деньги, а после колоть вместо нее воду.

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