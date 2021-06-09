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Африканцев кололи водой вместо вакцины от коронавируса

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Фото: Baz Ratner / Reuters

Медики в Кении вводили местным жителям воду вместо вакцины от коронавируса и требовали за это деньги. Об этом сообщает издание Vice.

Уточняется, что жители африканской страны имеют право на бесплатную прививку препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцинация проходит в специальных медицинских центрах, аккредитованных правительством. Однако на фоне нехватки препарата некоторые врачи стали предлагать кенийцам вакцину за деньги, а после колоть вместо нее воду.

Министр здравоохранения призвал граждан не платить за вакцинацию и дождаться бесплатного препарата. По словам чиновника, власти уже приступили к расследованию подобных случаев мошенничества и возбудили уголовное дело.

В январе сообщалось, что эквадорская полиция уличила клинику альтернативной медицины во введении десятков тысяч доз фейковой вакцины против коронавируса. Центр предлагал пациентам инъекции неизвестного вещества стоимостью в 15 долларов, обещая иммунитет от COVID-19 после трех уколов. При этом начальство клиники утверждало, что продавало не вакцины, а «сыворотки и витамины» для укрепления иммунитета. Владелица лечебного учреждания заявила, что вылечила 20 тысяч пациентов.

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